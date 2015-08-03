版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 8月 3日 星期一 16:03 BJT

孙杨世锦赛400米自由泳夺金

8月2日，在俄罗斯喀山进行的第16届国际泳联世锦赛男子400米自由泳决赛中，23岁的中国选手孙杨逆转英国选手盖伊，以3分42秒58蝉联冠军，为中国游泳队拿下本届赛会的首枚游泳项目金牌。女子400米自由泳方面，18岁的美国选手凯蒂·莱德茨基以3分59秒13轻松拿下冠军。此后，孙杨还将代表中国队参加三项比赛，包括200米自由泳，1500米自由泳和4X200米自由泳接力。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐