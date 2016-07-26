美元兑日圆走软 静待美联储和日本央行政策会议

路透纽约7月25日 - 美元兑日圆周一走软，市场静待美国联邦储备理事会(美联储)本周二、三，以及日本央行本周五举行政策会议。

近几周，美元兑主要货币走强，因美国经济数据强于预期，重燃美联储将在今年升息的预期。

与之形成鲜明对照，日本和欧洲央行料将祭出进一步刺激政策，以抵御通缩并促进成长。

不过，分析师称，日本央行本周可能会让投资者失望，因其提振经济的选项已所剩无几。

“目前市场面临的风险是，日本央行可能或多或少会让投资者失望，”Brown Brothers Harriman的外汇策略部全球主管Marc Chandler表示。“市场的胃口已经被吊的很高，如果他们毫无作为，日圆将会走强。”

美元兑日圆周一跌0.24%，报105.81日圆。日圆一度削减涨幅，因日经报导称，日本的净财政支出可能增加一倍，至6万亿日元。

日本央行总裁黑田东彦周六表示，将会在必要时进一步放宽政策，以实现2%的通胀目标。

黑田东彦还否认了有关央行将会直接购买政府发行的非上市公债的臆测，这是法律所不允许的。

料美联储不会在周三会议上升息，不过，投资者将从会后声明中寻找未来数月行动时机的线索。

经济数据改善，导致美联储将在12月升息的预期升温，之前，交易商已经完全排除了年内升息的可能性。

周一联邦基金利率走势暗示，交易商现预计联储12月升息的机率为56%，高于上周五的48%。

任何联储可能早于12月升息的蛛丝马迹都可能令投资者不安。

“我们预计他们不会排除9月行动的可能性，因其政策决定取决于数据表现，而近期公布的数据强于预期，”Chandler说，“这可能加剧市场的波动。”

周五公布的欧洲银行压力测试结果也是市场的关注焦点之一，因投资者担忧意大利和葡萄牙的银行可能存在资本缺口。

意大利的银行Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI)周一急挫8.3%，因担忧其在压力测试结果公布前进行供股。(完)