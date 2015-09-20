美国财政部高官称中国应减少对汇率干预

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透华盛顿9月18日 - 美国财政部一位高级官员周五表示，中国一直在干预市场，以阻止人民币汇率跌幅太大；中国越早让市场发挥作用，对中国越有利。
这位官员敦促中国允许人民币汇率自由升贬。该官员对一群记者发表讲话，并要求匿名。
中国国家主席习近平将在9月25日对美国进行国事访问，习近平与美国总统奥巴马会晤时将讨论两国的经济关系等。
美国长期以来一直敦促中国允许人民币升值，称中国通过疲弱汇率向美国低价出口商品。
但近期金融市场对中国经济力道存疑。这位财政部官员表示，中国上月决定放宽对人民币交易的限制，促使人民币汇率大跌，市场将此解读为意在支持中国经济，这让投资者更感疑虑。
这位官员表示，中国不应认为，每次投资者向其发出经济信号，自己就有必要出手干预，阻止金融市场下跌。
他说，如果中国允许市场推升人民币汇率，那么中国有关让市场在人民币汇率中发挥更大作用的承诺会更可信。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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