美国财政部高官称中国应减少对汇率干预

路透华盛顿9月18日 - 美国财政部一位高级官员周五表示，中国一直在干预市场，以阻止人民币汇率跌幅太大；中国越早让市场发挥作用，对中国越有利。

这位官员敦促中国允许人民币汇率自由升贬。该官员对一群记者发表讲话，并要求匿名。

中国国家主席习近平将在9月25日对美国进行国事访问，习近平与美国总统奥巴马会晤时将讨论两国的经济关系等。

美国长期以来一直敦促中国允许人民币升值，称中国通过疲弱汇率向美国低价出口商品。

但近期金融市场对中国经济力道存疑。这位财政部官员表示，中国上月决定放宽对人民币交易的限制，促使人民币汇率大跌，市场将此解读为意在支持中国经济，这让投资者更感疑虑。

这位官员表示，中国不应认为，每次投资者向其发出经济信号，自己就有必要出手干预，阻止金融市场下跌。

他说，如果中国允许市场推升人民币汇率，那么中国有关让市场在人民币汇率中发挥更大作用的承诺会更可信。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

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