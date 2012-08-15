美国7月零售销售提振美元 日圆全面下滑

* 美国零售销售数据令美联储推出第三套量化宽松政策的压力减轻

* 低收益的日圆兑美元和欧元下滑

* 欧元可能在9月前呈区间盘整

路透纽约8月14日电---投资人周二买入美元,沽出日圆,因此前美国公布的7月零售销售数据强於预期,令美国联邦储备委员会(FED,美联储)可能进一步印钞刺激经济的预期降温.

欧元兑日圆也上涨,但兑美元大致持稳,因德国和法国的经济成长数据略好於预期,但不足以令整个欧元区经济在第二季摆脱萎缩局面.

美国公布的7月零售销售录得四个月内首次增加,显示消费者可能带动美国经济在第三季加速成长.

根据路透数据,美元兑日圆触及全球汇市日高78.93日圆,为7月18日来最高.纽约尾盘,报78.75日圆,当日升0.57%.

欧元兑日圆尾盘报97.07日圆,当日升0.5%.

"报告显示美国经济继续成长,尽管步幅缓慢.数据还令美联储在下次会议上采取行动的可能性降低."纽约富国高级汇市策略师Vassili Serebriakov表示.

"因此,我们看到美元/日圆上涨,因其对利率预期最为敏感,"他表示.

另一报告显示美国7月生产者物价指数(PPI)以五个月最快速度上升.

对美联储可能很快推出第三轮量化宽松政策(QE3)扶助经济的预期降低提振美元.如果美联储选择推出QE3则对美元不利,因这等同于印钞,会稀释美元价值.

美联储下一次货币政策会议是在9月12-13日.

野村证券驻纽约汇市策略全球主管Jens Nordvig表示,全球风险环境预示短期内日圆走软的可能性上升.

野村表示,日圆仍是最安全的货币之一,在风险意愿上升的环境中会兑其他主要货币下跌,该行建议买入日圆/墨西哥比索和日圆/英镑.

**欧美经济对比**

在美国经济显露改善迹象之际,欧元区多数地区经济仍陷於衰退.

数据显示欧元区第二季整体经济萎缩0.2%,显示二线国家经济表现逊於核心国家.德国分析师和投资人人气在8月的降幅也超过预期.

但欧元继续受到对欧洲央行下月将介入拉低西班牙和意大利高昂的借款成本的预期带动,此前欧洲央行总裁德拉吉承诺将竭尽所能扞卫欧元.

德国联邦宪法法院表示,没有理由推迟9月12日对欧洲稳定机制(ESM)和另一项有关预算纪律的协定合法性的裁决.之後欧元小涨.

根据路透数据,欧元兑美元纽约尾盘报1.2323美元,跌0.06%,盘中在1.2315-1.2385之间交投.(完)

--编译 李军;审校 母红 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。