汇市严阵以待欧洲央行融资操作

* 日圆兑美元和欧元自多月低点上扬

* 欧元/美元下滑,脱离周五触及的两个半月高点

路透纽约2月27日电---日圆兑美元和欧元周一自多月低点反弹,即将进行的欧洲央行融资操作或将测试投资者的风险偏好,数周以来的日圆抛售因此暂停.

自日本央行本月稍早放宽货币政策以来,日圆一直呈现稳步下跌的趋势.日本贸易逆差,利差,以及美国经济的改善和油价攀高亦拖累日圆.

日圆2月遭受重创,在主要货币中跌幅最大,兑欧元累计跌约8.15%,兑美元下滑5.5%,兑挪威克郎下挫10.5%.

"显然日圆和交叉汇率跌势严重,几周来尚未看到明显的暂停走势,所以今天出现回调,"新泽西州Forex.com首席外汇策略师Brian Dolan称.

"日圆经历了结构性变化,未来几个月将趋於走软,"他说,"2007年高点形成的趋势线已突破,暗示美元长期跌势正在反转."

根据路透数据,美元/日圆在周一全球汇市早盘交易中一度升至九个月高位,稍後回吐涨幅.美元/日圆尾盘跌0.6%,报80.52日圆,但美元仍势将录得2009年12月以来最大单月涨幅.

澳洲联邦银行(CBA)将9月底前美元/日圆汇率预估上调至90日圆,年底前预估上调至92日圆,因预计未来数月日本贸易条件将恶化.

但许多投资者怀疑近期走势是否标志着美元/日圆长期升势的开始.

"如果希望美元/日圆上涨,那麽需要看到美国和日本以外其他国家利率上升.这将引发长期颓势,但目前还不是这种情况,"SEB外汇策略师Richard Falkenhall称.

根据路透数据,欧元/日圆涨至109.89日圆,为10月31日以来最高位,稍後脱离高点,当日下跌0.9%,报107.92日圆.

本周稍後,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在国会作证词陈述时或将暗示有可能再次买入债券.

**欧洲央行低成本资金供应**

欧元兑美元下滑,但持稳於近期高位附近,欧洲央行将於周三进行流动性挹注操作.

目前正值欧元区17国陷入"轻微衰退"的忧虑持续之际,欧洲央行将以固定低息向寻求重整资本的欧洲银行业提供三年期贷款.

欧元兑美元下跌0.4%,报1.3402,虽然低於周五所及两个半月高点1.3486,但在欧洲央行二度通过长期再融资操作(LTRO)向银行业提供无限量三年期贷款之前,欧元兑美元可能进一步上涨.

瑞典北欧斯安银行(SEB)的Falkenhall称,"至少目前而言,欧洲央行的大规模长期再融资操作或许利多欧元,市场将关注正面因素,此举将提升风险偏好."

路透访问的分析师预测,银行业将借入4,920亿欧元,接近去年圣诞节前夕第一轮操作时的4,890亿欧元.

但长期而言欧元可能走势挣扎,因外界愈发担心欧洲央行的低息融资是一种量化宽松的形式.欧元区各国财长本月稍早同意向希腊发放第二轮救助资金之後,阻碍并未消除.

德国议会通过第二轮救助方案,尽管该国日益担心债台高筑的希腊能否推动严格紧缩计划,以及能否继续留在欧元区内.

欧元集团主席贾克表示,欧元区各国财长将於周四在布鲁塞尔召开会议,商讨希腊与民间部门的债务重组问题.(完)

--编译 郑茵/于春红/王翔琼;审校 孙茉莉/张荻

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