美国警告其他国家操纵汇价的风险--消息人士

路透伊斯坦布尔2月10日 - 一位出席会谈的非美国官员周二表示，在伊斯坦堡举行的20国(G20)集团财金首长会议期间，美国警告其他国家操纵汇价的风险。

“美国明确地警告大家，这是个风险...有迹象显示正在进行汇率操纵，”该位官员对记者表示。

“据称，这不是抽象的可能性，而是当前现实中的真正情况。”

美国国会民主共和两党议员料将在周二联合提出议案，旨在阻止贸易伙伴操纵汇率来取得竞争优势。

该议案类似几年前推出的法案，将以类似处理外国政府提供补贴的方式来应对货币贬值，允许美国企业对进口商品寻求补偿性关税。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

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