美国警告其他国家操纵汇价的风险--消息人士

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透伊斯坦布尔2月10日 - 一位出席会谈的非美国官员周二表示，在伊斯坦堡举行的20国(G20)集团财金首长会议期间，美国警告其他国家操纵汇价的风险。
“美国明确地警告大家，这是个风险...有迹象显示正在进行汇率操纵，”该位官员对记者表示。
“据称，这不是抽象的可能性，而是当前现实中的真正情况。”
美国国会民主共和两党议员料将在周二联合提出议案，旨在阻止贸易伙伴操纵汇率来取得竞争优势。
该议案类似几年前推出的法案，将以类似处理外国政府提供补贴的方式来应对货币贬值，允许美国企业对进口商品寻求补偿性关税。(完)
(编译 戴素萍 审校 张荻)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)