美国数据疲弱令美元续跌 投资者等待美联储会议结果

路透纽约3月17日 - 美元兑一篮子主要货币周二连跌第二日，再次因美国经济数据意外疲弱而受压，美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二开始为期两天的政策会议。

美元指数势将录得2月中来最大两日跌幅。

投资者预计美联储将维持指标利率不变，过去六年美联储一直保持利率在0-0.25%。不过，投资者预料美联储将在政策声明中放弃在升息问题上保持“耐心”的措辞。

但今年第一季美国经济数据良莠不齐和美元涨势，可能促使美联储将升息时机推后，许多人预料美联储将在6月升息。

“用喜忧参半来形容美国经济数据最为贴切。美联储的决定将可能令人失望，”AFEX外汇交易专家Trevor Charsley说。

纽约尾盘，美元指数小跌，报99.547。美元指数过去两日累计下挫0.8%，势将录得约一个月来最大两日跌幅。

2月美国房屋开工骤降至一年来最低，该数据拖累美元下跌。美国商务部周二报告，2月房屋开工骤降17%，经季节性调整后年率为89.7万，为去年1月来最低。

周一数据显示2月美国制造业产出连续第三个月下降。

“我们预期美联储仍将依据经济数据来作决定，”法国农业信贷银行汇市策略师Mark McCormick说。

“我们预期美联储可能在9月，而不是在6月升息，且美元升势所产生的影响与升息类似，这使美联储不用急于升息。”

欧元兑美元上涨0.3%，报1.0599美元。欧洲央行上周开始购债后，欧元承压。欧洲央行购债计划将向区内经济挹注逾1万亿欧元。

但美国数据疲弱令美元涨势暂竭，让欧元有喘息之机。

美元兑日圆持平在121.33日圆，自3月10日触及八年高位122.04日圆后，美元兑日圆交投在狭窄区间内。

日本央行周二维持刺激规模和对经济前景的乐观看法不变，表示日本经济可以在没有进一步刺激的情况下走出衰退。该央行略微下调对物价前景的看法，但强调通胀放缓是受油价暂时性下跌的影响。一如预期，日本央行承诺继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币。该举措主要透过购买政府公债和风险资产实现。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0597 1.0566 +0.29 -12.40 1.2097

美元/日圆 JPY= 121.35 121.32 +0.02 +1.40 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 128.56 128.21 +0.27 -11.20 144.77

美元/瑞郎 CHF= 1.0061 1.0077 -0.16 +1.21 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4744 1.4826 -0.55 -5.32 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2788 1.2772 +0.13 +10.07 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7617 0.7638 -0.27 -6.75 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0661 1.0648 +0.12 -11.35 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7181 0.7124 +0.80 -7.40 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7304 0.7365 -0.83 -6.32 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.3100 8.2652 +0.54 +11.22 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.8075 8.7359 +0.82 -2.56 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.6822 8.6603 +0.25 +11.37 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2060 9.1539 +0.57 -2.78 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿/龚芳；审校 李军/徐文焰)

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