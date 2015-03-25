美元在疲弱的美国耐用品订单数据公布后进一步下滑

路透纽约3月25日 - 美元兑一篮子主要货币周三下滑，此前美国公布的经济数据逊于预期，且德国企业信心调查结果强劲，进一步带动投资人出脱美元多头仓位。

欧元兑美元连续第二日升穿1.10美元，此前美国商务部公布，2月扣除飞机的非国防资本财订单下滑1.4%，1月修订后为小跌0.1%。该报告给了投资人抛售美元的进一步理由，美元之前一路走强，一些分析师称升势过度。

“我们目前受经济数据左右，”EverBank World Markets总裁Chris Gaffney称，“这是进一步出脱美元仓位的一个例证。”

德国3月IFO企业景气判断指数升至107.9，高于路透调查预估的107.3，也较2月的106.8有所增加，为2014年7月以来最强劲表现。数据稍早提振欧元。

分析师表示，美元仍在升势中，因美联储倾向收紧货币政策，而欧洲和日本则在实施购债刺激计划。上周美联储声明显示升息时间表没有预期的那么激进，导致美元回吐部分升幅。

美元指数自去年5月初到3月17日大涨约25%，但在3月18日美联储发布声明后已回落了约2.7%。

分析师称在4月3日美国发布3月就业报告前，美元可能保持在近期交投区间内。不过Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示，波动性可能增加，因市场已有太多美元多头和欧元空头头寸。

欧元兑美元纽约尾盘升0.34%，报1.09610美元，日高为1.10145美元。欧元仍低于3月18日触及的1.10625美元高位，3月16日欧元跌至12年低点1.04570美元后出现反弹。

美元兑日圆尾盘跌0.2%，报119.495日圆。美元兑瑞郎升0.26%，报0.96070瑞郎。美元指数跌0.25%，报96.942，离周二触及的两周半低点96.387不远。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0969 1.0924 +0.41 -9.32 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.48 119.72 -0.20 -0.17 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 131.07 130.79 +0.21 -9.46 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9597 0.9581 +0.17 -3.46 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4878 1.4849 +0.20 -4.46 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2514 1.2491 +0.18 +7.71 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7842 0.7874 -0.41 -3.99 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0525 1.0466 +0.56 -12.48 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7368 0.7357 +0.15 -4.99 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7604 0.7652 -0.63 -2.48 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.8380 7.8565 -0.24 +4.90 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6049 8.5816 +0.27 -4.80 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4863 8.4901 -0.04 +8.86 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3101 9.2870 +0.25 -1.68 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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