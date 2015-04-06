美元在复活节交易中下跌 美国非农就业报告继续发酵

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约4月6日 - 美元周一缩减稍早跌幅，但仍然能感觉到周五令人失望的美国就业报告在影响市场交投，该报告令人质疑美国升息的时间。
对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在今年稍后某一时点升息的预期燃点美元自去年中以来的涨势。美国利率上升，将令美元计价资产的收益相对欧元和日圆等其他货币更高，欧元区和日本的利率仍维持在低位。
周五公布的倍受关注的3月美国非农就业岗位增长12.6万个，为2013年12月以来最低增幅，远低于分析师预期的24.5万个。但3月平均时薪较前月增长0.3%。
欧洲市场周一因复活节假期休市，降低了成交量。
“市场目前低配美元，并寻机买入美元，因为即使3月非农就业报告疲弱，但我认为它不会改变美元的趋势，即逢低买入，”ING Capital Markets外汇部主管Lane Newman说。
纽约午后交易中，在EBS交易平台，欧元兑美元EUR=EBS上涨0.10%，报1.09840美元。
美元兑日圆升0.28%，报119.28日圆。
“我们仍预计，美元的较长期趋势为上行。非农就业数据的确疲弱，但我们不得不考虑，过去一年来，就业岗位以每月20万个左右的速度在增加。3月薪资上升也是利好因素，”驻东京的法国兴业银行外汇部主管Kyosuke Suzuki说。
美元兑加元下滑0.12%，报1.2465加元，接近1月底来所处的1.24-1.28加元区间的低端。一策略师表示，美元兑加元涨势暂竭，是买入美元的良机。
“在美元/加元目前的水平，是买入的机会，”BMO Capital Markets驻纽约外汇策略部全球主管Greg Anderson说。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0921 1.0976 -0.50 -9.72 1.2097
美元/日圆 JPY= 119.52 118.96 +0.47 -0.13 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 130.51 130.54 -0.02 -9.85 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9584 0.9517 +0.70 -3.59 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.4878 1.4919 -0.27 -4.46 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2477 1.2482 -0.04 +7.39 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7589 0.7629 -0.52 -7.09 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0472 1.0447 +0.24 -12.92 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7341 0.7355 -0.19 -5.34 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7539 0.7606 -0.88 -3.31 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.9584 7.9432 +0.19 +6.51 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6905 8.7060 -0.18 -3.86 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5751 8.5513 +0.28 +10.00 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3667 9.3853 -0.20 -1.08 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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