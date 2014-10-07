美元兑日圆创下八个月来最大两日跌幅

路透纽约10月7日 - 美元兑日圆周二连跌第二日，上周美国公布强劲就业报告后录得的升幅回吐殆尽，但在连升五周后的回落也没有令投资人意外。

“尽管一些较短期图表显示本周美元升势可能最终暂停，但基本面因素仍对美元有利，预示美元将保持强劲至明年，”FOREX.com汇市高级分析师Matt Weller表示。

美元兑日圆两日跌幅为2月来最大。

日本央行总裁黑田东彦的言论，亦给日圆注入力量。黑田东彦在一新闻发布会上表示，如果央行的2%通胀目标能够在下一财年的中段实现，则无需调整货币政策。因此，日圆不仅兑美元上涨，兑欧元也触及一个月高位。

德国8月工业生产较前月下降4.0%，不仅低于路透调查预估中值的下滑1.5%，还低于调查中的最低预估值下降3.0%。这是自2009年1月以来的最大月度降幅。这巩固了欧洲央行将需要挹注更多刺激措施扶助欧元区经济的预估，欧元也因此承压。

纽约尾盘，美元兑日圆JPY=EBS跌0.6%，报108.08日圆，上周三曾触及六年高位110.08日圆。

“技术面转弱...可能令本周美元兑日圆的跌势加重，跌穿108.00-108.25日圆。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。

欧元兑日圆EURJPY=大跌0.6%，报136.86日圆，今年迄今跌幅达到5.5%，稍早欧元低见136.52日圆，为9月8日来最低。

欧元兑美元EUR=变动不大，报1.2657美元，离上周触及的两年低点高约1.5美分。

欧元区经济前景低迷，国际货币基金组织(IMF)警告，今年欧元区陷入通缩的可能性约30%。IMF下调了全球经济成长预估。

IMF还下调了日本经济成长预估，但将美国今年经济成长预估由三个月前的1.7%上调至2.2%。

美元指数.DXY延续周一大跌走势，下滑0.3%，报85.693，周一跌幅为1月来最大，而上周五美元指数才升至四年高位。(完)

(编译 李军/郑茵; 审校 母红/龚芳)

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