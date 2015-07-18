美元续升 本周大涨近2%创5月来最佳表现

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透纽约7月17日 - 美元周五上涨，本周表现为5月来最佳，因通胀和楼市数据强劲，鼓舞了对美国在年底前升息的押注。
美国公布，6月消费者物价连升第五个月，因汽油及一系列其他商品价格上涨。6月房屋开工大增，建筑许可创近八年最高。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)已维持近零利率逾六年时间，多数分析师相信美联储将在9月开始升息。美联储主席叶伦也表示，可能在今年升息。
美元指数.DXY周五纽约尾盘升0.20%，本周大涨近2%，为5月22日该周以来最佳周度表现。
欧元兑美元跌0.25%，报1.0850美元，为5月27日来最低，本周下挫逾2%，因汇市投资人将注意力由希腊危机转至对美国有利的经济基本面。
多数交易商和策略师认为，欧元区和美国货币政策前景迥异会令欧元继续走软，许多投资人预计欧元兑美元明年会跌穿1美元。
“焦点转至美国利率周期，(市场认为)9月升息如果不是很可能，至少也有可能，”RBC Capital Markets汇市策略部门全球主管Adam Cole表示，“从现在开始，欧元跌势主要是因美元上涨。”
英镑兑欧元升至七年半高位0.6992英镑，此前英国央行总裁卡尼对英国升息时机做出了最明显的暗示，称将在今年年底见真章。
美元兑日圆跌约0.1%，至略低于124日圆，盘中触及一个月高位124.235日圆。
Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo展望后市时表示，美元表现出众加之下周初美国没有重大经济数据公布，可能令美元易受获利了结拖累。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。