美元下挫1% 因中国忧虑令人质疑美联储是否会在下月升息

路透纽约8月21日 - 美元兑欧元和日圆周五下挫逾1%，因中国制造业数据非常疲弱，燃点对全球经济增长的忧虑，且令对美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月升息的押注降温。

Markit/财新数据显示8月中国制造业活动以六年半来最快速度萎缩，令投资者对全球第二大经济体经济放缓的担忧加重，且燃点股市和商品市场跌势。

市场预计美国经济稳健增长可能促使美联储最早在9月升息。不过，中国经济数据疲弱、商品价格下滑和美国通胀处于低位，令对美国短期内升息的预期减弱。

利率上升将推高消费者和企业借贷成本，或损及支出和经济成长。

根据Tullett Prebon提供的数据，一项反映美联储政策预期的指标隔夜指数掉期利率显示，交易商目前预计美联储下月升息的机率为27%，低于周四的32%和一周前的48%，

欧元被用作买入较高风险但较高收益新兴市场货币的“融资”货币，投资者出脱这些交易且买回欧元，带动欧元轻松升至1.13美元之上。

欧元兑美元尾盘上涨1.05%，报1.1358美元，稍早曾触及6月22日来最高1.1375美元。

数据显示8月欧元区企业活动增长意外加速，短暂提振欧元，但大部份投资者认为中国市场波动和其他外在因素目前是更重要的推动因素。

美元指数连跌第三日，尾盘下挫1%，至6月30日来最低水准。

美元兑日圆降至六周最低，日内下滑1.10%，至122.28日圆。日圆是融资货币和较传统的避险货币。

“对美联储在9月16-17日下次政策会议上升息的预期减退，显示美元短期可能进一步下跌，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说，“不过，9月升息大门尚未完全关闭，应扶助限制美元跌幅。”(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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