英镑和欧元连续第二日反弹 对英国退欧的紧张情绪缓和

路透纽约6月29日 - 美元兑欧元和英镑周三连续第二日下滑，因可能有获利了结，且对英国退欧的担忧缓和，带动风险意愿增强。

英镑兑美元GBP=D4纽约尾盘上涨0.7%，至1.3434美元。在美国市场稍早交易中，英镑触及1.3534美元日高，较周一触及的31年低点1.3122高出超过0.04美元。英镑在周五录得现代历史上最大单日跌幅。

英国退欧公投后的两个交易日，英镑累计下跌超过0.17美元。

“有获利了结的因素，”德意志银行驻纽约外汇策略部门全球主管Alan Ruskin说，他指的是交易商在作空英镑和欧元后买回这两种货币。“英镑只是回调，我认为，英镑从对退欧公投结果的最初和最负面的反应中反弹，”他说。

欧元EUR=尾盘上涨0.4%，至1.1105美元，从周五触及三个半月低点1.0909美元进一步反弹。分析师表示，预计在英国退出欧盟前，欧洲决策者将进行旷日持久的协商，交易商因而感到释怀。

美元指数.DXY尾盘跌0.5%，至95.764，周一触及逾三个半月高位96.705。

澳元和新西兰元等较高风险的商品相关货币走坚，澳元AUD=D4尾盘涨0.7%，报0.7440美元，新西兰元NZD=D4劲升1.1%，报0.7119美元。

继英国首相卡梅伦出席周二欧盟峰会后，周三除英国外的欧盟27国在布鲁塞尔举行会议，讨论如何应对英国退欧。

英国没有启动里斯本条约第50条正式脱欧程序的事实，也可能令交易商感到宽慰，Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

分析师说，不确定性犹在，英镑有进一步下跌的空间。美元兑避险的日圆JPY=在英国退欧公投后走低，周三尾盘仅下跌0.2%，至102.54日圆。

美元兑瑞郎CHF=尾盘下滑0.2%，至0.9796瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1123 1.1065 +0.52 +2.42 1.0860

美元/日圆 JPY= 102.81 102.74 +0.07 -14.54 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 114.40 113.70 +0.62 -12.32 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9795 0.9820 -0.25 -2.23 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.3424 1.3340 +0.63 -8.92 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2929 1.3021 -0.71 -6.58 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.6534 6.6833 -0.45 +1.30 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7448 0.7387 +0.83 +2.38 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0896 1.0862 +0.31 +0.09 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.8286 0.8292 -0.07 +12.47 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.7110 0.7044 +0.94 +4.18 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.3919 8.4741 -0.97 -5.07 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3355 9.3842 -0.52 -2.77 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4514 8.5051 -0.63 +0.06 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4086 9.4130 -0.05 +2.60 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)