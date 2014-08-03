美元下滑 美国就业报告支持美联储通胀立场

路透纽约8月1日 - 美元兑一篮子主要货币周五势将录得逾三周最大单日跌幅，此前美国政府公布的7月就业报告显示没有薪资通胀的迹象，支持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)能继续对通胀温和的立场。

美国劳工部公布，7月非农就业岗位增长20.9万，低于分析师预估的23.3万，而失业率意外升至6.2%。5月和6月非农就业岗位增幅被上修共计1.5万。

分析师表示， 就业人口参与率由62.8%升至62.9%，以及平均时薪大致持平的数据至关重要，因他们显示缺乏薪资通胀。美联储密切关注薪资通胀，因可能显示经济闲置降低。薪资通胀增加可能促使联储升息。

“低薪资成长可能为美联储争取多一点时间，”Nomura Securities

International的G10汇市策略部门主管Jens Nordvig表示，“这是他们不将货币政策正常化的一个好理由。”

不过他也表示，美元“潜在升势基本不成问题”。

美元指数.DXY纽约尾盘跌0.16%，报81.327，进一步从周四触及的10个半月高位81.573回落。

但美元指数本周连升第三周，大致因市场认为美国经济成长反弹将为美联储对通胀态度更为强硬铺路。

美国供应管理协会(ISM)公布，7月制造业活动指数升至57.1，为2011年4月来最高，美元对此无甚反应，维持跌势。

另外，汤森路透/密歇根大学消费者信心指数7月终值降至81.8，略低于分析师预估的82.0。

“上述数据都无关紧要，因美联储主席叶伦看来不太看重其他数据，除了薪资通胀外。她看到薪资通胀数据显示万事太平。”Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示。

欧元兑美元EUR=纽约尾盘升0.28%，报1.3426美元，盘中触及1.3444日高。

美元兑日圆JPY=跌0.21%，报102.57日圆，日低见102.35日圆。美元兑瑞郎CHF=跌0.31%，报0.9057瑞郎，日低为0.9042瑞郎。

美国指标10年期公债收益率US10YT=RR尾盘降至2.51%，周四尾盘报2.56%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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