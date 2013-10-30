美证实对外汇市场操纵展开刑事调查

路透华盛顿10月29日 -美国一位高级联邦检察官周二表示，司法部正在调查外汇市场操纵问题。首次公开承认美国在进行此类调查。

美国司法部刑事部门的代理主管拉曼(MythiliRaman)表示，刑事与反垄断当局正在就可能的操纵行为进行“积极、持续的调查”。

就在同一天，荷兰合作银行(Rabobank)同意支付逾10亿美元，以解决针对其操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和其它基准利率的指控。面临相关调查的其它欧洲银行披露，他们拨备了大量资金来应对法律方面的成本。

过去两年间，监管方和检方在发现全球多家银行操纵Libor后，从他们那里收取了数十亿美元罚金。

最后，当局将目光转向其它指标利率，包括汇市交易参考的利率，调查它们是否存在类似的操作行为。

瑞士、英国和香港的监管当局本月早前表示，他们在调查汇市的操作。

**银行的配合**

拉曼在接受专访时表示，美国检察官将根据已解决Libor指控的银行所提供的信息，调查其他指标利率的操纵行为。

做为和解的条件，巴克莱(BARC.L)、瑞银UBSN.VX、苏格兰皇家银行(RBS.L)和荷兰合作银行等银行迄今已支付超过40亿美元，并同意按司法部的要求呈交资料。

拉曼称不就调查细节发表评论，但路透此前报导称，当局在调查主要针对操纵瑞郎汇率的指控。

瑞银周二透露，其收到“多个机构”涉及其外汇业务的要求。

瑞银称，其已采取“迅速行动”审查其外汇交易操作。瑞银去年支付15亿美元以解决Libor指控。(完)

(编译 侯向明/白云/李爽 审校 张涛/张荻)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。