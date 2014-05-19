美元兑日圆跌至三个半月低位

路透纽约5月19日 - 美元兑日圆周一跌至逾三个月以来最低，受累于美国公债收益率的下跌趋势。公债收益率走低可能是因美国经济成长前景不确定。

经济数据喜忧参半，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话普遍对通胀前景持温和立场，打压美国公债收益率，进而损及美元保持今年劲扬势头的能力。

周一，美国达拉斯联储总裁费希尔和旧金山联储总裁威廉姆斯也发表了通胀立场温和的讲话。他们两位今日出席同一个会议。

以强硬货币政策立场着称的费希尔表示，美联储的宽松政策有有利的一面，而政策温和派威廉姆斯则承认，美国楼市仍然疲弱。他还指出，美联储在明年下半年才开始升息不妥。

总的来说，我们认同威廉姆斯对美国楼市的担忧，他曾指出，这可能拖累今年最终总需求的增长，”麦格理的全球利率和汇市策略师Thierry Wizman表示。

美元兑日圆JPY=盘中低见101.11日圆，为2月初以来最低。尾盘回落0.2%，报101.32日圆。美元兑日圆盘中跌至101.20日圆之下，为11月来首次跌穿200日移动均线切入位。

“美国公债收益率仍是影响市场的主要因素，”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili rebriakov表示，“总的感觉是，市场仍很容易受公债收益率走低影响。”

美元兑日圆是对美国公债收益率走势最为敏感的货币对。

指标美国10年期公债收益率US10YT=RR 周一升至2.53%，上周五尾盘报2.52%，但整体趋势仍是走低。上周四，10年期美债收益率跌至六个月低位。

“10年期和30年期公债的动能仍然良好，我们不愿大规模减少看涨押注，”CRT Capital的高级公债策略师Ian Lyngen表示。

总的来看，汇市目前处于走势震荡的时期，因今年美国、日本和欧洲的经济表现没有明显的差异。

目前，上述三个国家和地区的经济成长速度存在差异，但官方借贷成本仍都处在很低的水平。有迹象显示，欧洲央行准备进一步放宽货币政策，这在上周打压欧元走低。

纽约汇市尾盘，欧元兑美元EUR=上扬0.2%，报1.3712美元，周五走势震荡。

法国巴黎银行的Serebriakov表示，欧元今日走强是因美元普跌所致。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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