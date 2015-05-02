美元兑日圆升至两周高位 欧元下滑

路透纽约5月1日 - 美元兑日圆周五升至两周高位，对一篮子主要货币从两个月低点反弹，因有迹象显示美国经济在近期疲弱后可能正回稳。

今日公布的美国经济数据有好有坏，消费者信心强劲，但制造业和建筑业数据疲弱。总的来说，数据对美元有利，投资人认为美元超卖。多数欧洲市场因五一假期休市，汇市成交清淡。

美国长债收益率触及七周高位，扶助吸引投资人买入美元。

“数据良莠不齐，尽管数据有所改善，但我们仍在等待美国经济确实出现转机的更多迹象，”Tempus Consulting市场部董事Joh Doyle表示。

美国4月制造业活动持于近两年低点，但消费者信心跳升显示经济正走出周期的疲弱阶段。另外美国3月建筑支出下滑0.6%，降至9月来最低的9,660亿美元。

在周四数据显示上周初请失业金人数减少，薪资增长以及中西部制造业活动跳升，暗示美国就业市场正在复苏后，美元开始积聚动能。

“我们仍认为近期美元的跌势可能将失去动能，”荷兰合作银行高级汇市策略师Jane Foley表示。

纽约尾盘，美元兑日圆受美国公债收益率上升支撑，大涨0.7%，报120.24日圆，盘中触及两周高位120.28日圆。

美元指数升0.7%，报95.257，4月美元指数跌幅为四年最大，而今日升幅为一个月最大。

欧元兑美元跌0.2%，报1.1196美元，稍早触及两个月高位。欧元近期也受助于德债收益率上扬，因欧洲通缩忧虑缓和。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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