八家银行拨备近70亿美元 以备汇市操纵案和解之需

路透伦敦11月3日 - 数家大型银行已经拨备近70亿美元，用于可能与调查汇市操纵案的监管机构达成和解，其中首个和解可能本月稍晚在英国达成。

欧洲最大的银行汇丰控股(HSBA.L)周一公布第三季财报显示，拨备3.78亿美元，用于支付与英国金融市场行为监管局(FCA)可能达成的和解。汇丰成为又一家为此进行拨备的银行。

汇丰是与FCA进行商谈的六家银行中最后一个公布业绩的银行。其他五家已经拨备大笔资金用于诉讼。

英国的苏格兰皇家银行(RBS.L)和巴克莱上周分别拨备6.4亿美元和8亿美元，用于与全球外汇市场调查相关的和解。这项调查已经持续了一年。

这意味着，英国这三家银行在最新财报中拨备了近18亿美元，专门用于外汇相关调查所带来的费用。

八家银行一共拨备近70亿美元，其中还包括德意志银行(DBKGn.DE)和瑞士信贷银行CSGN.VX。不过分析师称，这些资金不是完全用于外汇相关调查，不过这占了绝大部分。

由于与美国司法部的潜在和解仍有待达成，最终总体和解金额可能会更高。司法部已表明，其有权也有意对银行的金融不当行为罚款数十亿美元。

全球还有约10家其他监管机构也在进行调查。

FCA与六家银行的协商已进入最后阶段，本月稍晚可能达成和解，金额约为15-20亿英镑(24-32亿美元)。

这六家银行包括苏格兰皇家银行、巴克莱、汇丰控股、瑞银集团(UBS)UBSN.VX、摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)。尽管德意志银行是全球第二大外汇市场银行，但未参加这些集体协商。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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