美国联邦贸易委员会对油价定价展开调查--彭博

英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide（更新版）
路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透纽约6月24日 - 彭博周一报导称，美国联邦贸易委员会(FTC)在继欧盟之后，也对原油和精炼燃料如何定价展开正式调查。
报导称，调查还处于初步阶段，不过调查可能扩大。彭博引述两位知情人士报导，FTC正在评估欧盟的调查进程，而且FTC与美国司法部反垄断部门就该调查达成一致。
过去几年，FTC曾发起过几次针对美国油价的调查，而且当油价大涨时，经常呼吁调查是否存在价格操纵情况。不过FTC的结论一般是，油价上涨应归咎于中国需求增加和精炼厂关闭等市场因素。
FTC发言人拒绝置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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路透墨尔本3月31日 - 美国商品对冲基金Blenheim Capital Management表示，在基本金属前景愈加光明的背景下，铜和锌十分突出，供应面的制约和中国驱动的需求料将在未来几个月提振价格。
绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)