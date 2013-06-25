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国际财经 | 2013年 6月 25日 星期二 11:28 BJT

美国联邦贸易委员会对油价定价展开调查--彭博

路透纽约6月24日 - 彭博周一报导称，美国联邦贸易委员会(FTC)在继欧盟之后，也对原油和精炼燃料如何定价展开正式调查。

报导称，调查还处于初步阶段，不过调查可能扩大。彭博引述两位知情人士报导，FTC正在评估欧盟的调查进程，而且FTC与美国司法部反垄断部门就该调查达成一致。

过去几年，FTC曾发起过几次针对美国油价的调查，而且当油价大涨时，经常呼吁调查是否存在价格操纵情况。不过FTC的结论一般是，油价上涨应归咎于中国需求增加和精炼厂关闭等市场因素。

FTC发言人拒绝置评。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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