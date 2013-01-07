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中国财经 | 2013年 1月 7日 星期一 19:19 BJT

凯雷拟出售中国太保高至7.9亿美元H股股份--IFR

路透香港1月7日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导,美国私募股权公司凯雷集团(CG.O)计划出售其所持中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)余下H股股份,价值高至7.9亿美元.

报导并称,凯雷按每股30-30.3港元,悉数配售其所持中国太保2.03亿股H股股份.

配售价较中国太保H股周一收市价31港元,折让约2.3-3.2%.(完)

(编译 雷美珍; 审校 张喜良)

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