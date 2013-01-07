凯雷拟出售中国太保高至7.9亿美元H股股份--IFR

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透香港1月7日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导,美国私募股权公司凯雷集团(CG.O)计划出售其所持中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)余下H股股份,价值高至7.9亿美元.
报导并称,凯雷按每股30-30.3港元,悉数配售其所持中国太保2.03亿股H股股份.
配售价较中国太保H股周一收市价31港元,折让约2.3-3.2%.(完)
(编译 雷美珍; 审校 张喜良)
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路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京4月12日 - 新华社周三报导，国家发改委于近日作出部署，要求各级各类公立医院于今年9月底前全部取消药品加成，除中药饮片外的药品实行零差率销售。并做好与财政投入政策的衔接，推动破除“以药补医”，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。
路透北京4月12日 - 为落实推进价格机制改革，中国国家发展和改革委员会日前发布通知，邮政企业寄递单件重量不超过10千克、每立方分米重量不低于167克普通包裹服务资费，由实行政府定价改为政府指导价，企业可以在不超过国家规定资费标准范围内，根据市场供求竞争状况、用户承受能力等因素自主确定具体资费水平。