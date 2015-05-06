以美国华平投资为首的财团向e代驾投资1亿美元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月5日 - 私募股权公司美国华平投资集团牵头的财团向e代驾投资1亿美元，后者的业务类似优步(Uber)，在中国提供网络代驾服务。
华平投资集团和e代驾周二在电邮声明中称，财团中的其他投资者包括风投公司经纬中国和光速安振中国创业投资基金，它们之前都曾投资e代驾。
用户可通过e代驾的移动应用要求派司机代驾，这是人们外出饮酒时喜欢用的服务。
e代驾在声明中还称，该公司计划用这些资金扩大日间代驾服务，将覆盖范围从目前的150个城市扩大到200个城市，并将继近期在韩国崭露头角之后，进一步拓展海外市场。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。