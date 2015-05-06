以美国华平投资为首的财团向e代驾投资1亿美元

路透香港5月5日 - 私募股权公司美国华平投资集团牵头的财团向e代驾投资1亿美元，后者的业务类似优步(Uber)，在中国提供网络代驾服务。

华平投资集团和e代驾周二在电邮声明中称，财团中的其他投资者包括风投公司经纬中国和光速安振中国创业投资基金，它们之前都曾投资e代驾。

用户可通过e代驾的移动应用要求派司机代驾，这是人们外出饮酒时喜欢用的服务。

e代驾在声明中还称，该公司计划用这些资金扩大日间代驾服务，将覆盖范围从目前的150个城市扩大到200个城市，并将继近期在韩国崭露头角之后，进一步拓展海外市场。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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