美国基金经理人希望中国当局减少市场干预

路透波士顿/纽约8月31日 - 美国基金经理人希望中国当局减少介入国内股市，尽管这意味着近期股市动荡让他们的投资组合在短期内遭受冲击。

中国政府采取积极行动稳定股市，对股票卖出设限并引导养老金入市。美国的基金公司担心这些举措会适得其反，因为这会扭曲股价并阻碍成长。

Calvert新兴市场股票基金(CVMAX.O)的投资组合负责人Gary Greenberg认为，减少干预可以创造出“一个真实的市场”，这对长期估值更为有利。

“虚假市场会引发不信任，由于不信任，估值就会偏低，”他说。

路透近期走访了十来位美国新兴市场基金的高管，最大一家是资产管理规模达320亿美元的Oppenheimer发展中市场基金(ODMAX.O)。在这些高管中，上述怀疑观点相当典型。

OppenheimerFunds的首席投资官Krishna Memani称，决策者采取干预措施让全世界投资者大为恐慌，因为这样做暗示情况远比实际更差。

基金经理的看法显示出中国官员所要面对的平衡协调问题，中国官员一方面力图恢复国内投资者信心，另一方面还在开放经济。据耶鲁大学管理学院金融学教授陈志武估算，截至7月底，在总规模约为7.8万亿美元的中国股市中，外资持有比例仅为1%左右。

一些分析师的言论听上去对中国的政策更加宽容，包括贝莱德(Blackrock)(BLK.N)高级投资策略师Gerardo Rodriguez。

“当下采取的所有行动最终都会带来一个自由浮动的市场，”Rodriguez说。

对中国的怀疑情绪似乎也没有导致资金外流。

但基金经理总的来说都希望政府采取更加市场化的做法。

“政府对股市进行干预有损其公信力，”T. Rowe Price Group(TROW.O)的投资组合专家Chuck Knudsen称，“至少我们是这么认为的。”(完)

(编译 郑茵/孙国玉；审校龚芳/徐文焰)

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