美国基金经理人希望中国当局减少市场干预

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透波士顿/纽约8月31日 - 美国基金经理人希望中国当局减少介入国内股市，尽管这意味着近期股市动荡让他们的投资组合在短期内遭受冲击。
中国政府采取积极行动稳定股市，对股票卖出设限并引导养老金入市。美国的基金公司担心这些举措会适得其反，因为这会扭曲股价并阻碍成长。
Calvert新兴市场股票基金(CVMAX.O)的投资组合负责人Gary Greenberg认为，减少干预可以创造出“一个真实的市场”，这对长期估值更为有利。
“虚假市场会引发不信任，由于不信任，估值就会偏低，”他说。
路透近期走访了十来位美国新兴市场基金的高管，最大一家是资产管理规模达320亿美元的Oppenheimer发展中市场基金(ODMAX.O)。在这些高管中，上述怀疑观点相当典型。
OppenheimerFunds的首席投资官Krishna Memani称，决策者采取干预措施让全世界投资者大为恐慌，因为这样做暗示情况远比实际更差。
基金经理的看法显示出中国官员所要面对的平衡协调问题，中国官员一方面力图恢复国内投资者信心，另一方面还在开放经济。据耶鲁大学管理学院金融学教授陈志武估算，截至7月底，在总规模约为7.8万亿美元的中国股市中，外资持有比例仅为1%左右。
一些分析师的言论听上去对中国的政策更加宽容，包括贝莱德(Blackrock)(BLK.N)高级投资策略师Gerardo Rodriguez。
“当下采取的所有行动最终都会带来一个自由浮动的市场，”Rodriguez说。
对中国的怀疑情绪似乎也没有导致资金外流。
但基金经理总的来说都希望政府采取更加市场化的做法。
“政府对股市进行干预有损其公信力，”T. Rowe Price Group(TROW.O)的投资组合专家Chuck Knudsen称，“至少我们是这么认为的。”(完)
(编译 郑茵/孙国玉；审校龚芳/徐文焰)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。