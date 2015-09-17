阿拉斯加州居民每人将获逾2,000美元石油基金分红

路透9月16日（记者 Rory Carroll） - 美国阿拉斯加州税务部门副主管Jerry Burnett周三称，该州下个月将向每位居民发放超过2,000美元的石油财富信托基金年度分红。这创造了分红记录，尽管去年油价大跌。

Burnett表示，约64.5万名居民将获得阿拉斯加永久基金（Alaska Permanent Fund）的分红。

阿拉斯加州居民需要在该州居住满一个日历年度才有资格拿到分红。

Burnett指出，去年的分红金额为1,884美元，之前的记录为2008年的2,069美元。该基金从1982年开始向居民支付分红，当年的分红金额为1,000美元。

1976年，选民们通过了一项宪法修正案，阿拉斯加永久基金据此建立。修正案要求阿拉斯加石油收入的一部分存入一个储蓄账户，以为遥远的未来所用。

分红计算公式基于该基金五年获利的平均值。

尽管2014年底油价暴跌，由于该基金管理得当，其510亿美元资产的分红并没有受到多大影响。

Burnett称，该基金2014年从股市大涨以及房地产和私募股权投资中受益。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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