调查：美国基金经理将现金配比提高至12月来最高

路透纽约3月31日 -路透调查显示，美国基金经理3月将股票配比下调至五个月低位，并将现金配比上调至12月来最高，因俄罗斯纳入克里米亚让全球市场大吃一惊。

这是美国基金经理在全球投资组合模型中连续第二个月下调股票配比，意味着投资者认为股市不会延续2013年标准普尔500指数上涨近30%的涨势。

“我们发现，越来越多的投资者开始规避风险，我就在这么做，”Ridge Worth Investments的基金经理Alan Gayle表示。Ridge Worth Investments管理着约4亿美元资产。

Gayle增加了短期债券配比，因俄罗斯纳入克里米亚引燃地缘政治风险，且美国大部分地区冬季严寒天气损及企业获利和房屋销售。

标普500指数3月13日下滑1.3%，年内转为下跌。市场随后小幅反弹，今年迄今录得不到1%的涨幅。根据汤森路透数据，去年这个时候，标普500指数已经录得逾8%的涨幅。

本月稍早的另一项路透调查显示，地缘政治紧张情势促使分析师大幅下调股市涨幅预估。

总体而言，美国基金经理3月股票平均配比从上月的56.2%降至56.0%，债券配比从35.5%降至35.3%。

现金配比升至4.1%，为今年以来最高，且为3月配比上升的唯一资产类别。

这是路透在3月12日至3月28日期间，对12位基金经理进行访查的结果。

股票投资组合方面，欧元区股票在股票投资组合中的配比降幅最大，从15.2%降至14.7%，美国和加拿大股票配比升至67.2%，为11月来最高。(完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。