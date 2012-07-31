活跃投资中概股的美国基金经理Siris与SEC达成和解

路透华盛顿7月30日电---以投资中国概念股而闻名的一位对冲基金经理及其两家公司,同意向美国证券监管者支付110万美元,和解有关内幕交易和误导投资者的相关指控.

美国证券交易委员会(SEC)周一称,负责为希望进入美国资本市场的中国公司提供咨询的Peter Siris,亦唆使投资者买入其中国题材基金,而未披露其与某些公司的广泛联系.

SEC的指控大多是围绕Siris与一家名为中国英霞国际的公司的交易.该公司2009年因高层犯非法集资诈骗罪而被查封.

经常写作中概股投资主题文章的Siris,与SEC就诉讼达成和解,但未承认或否认相关指控.他拒绝进一步作评.

这次与Siris及其两家公司Guerrilla Capital Management和Hua Mei 21st Century达成和解,是美国证券监管机构打压中概股的部分行动,这些中国公司通常赴美借壳上市,多家已曝出审计师辞职或会计违规的丑闻.

在早前案例中,SCE都是盯住误导投资者的公司,并将其告上法庭以获取审计底稿.这是SEC首度起诉顾问或对冲基金,作为打击行动的一部分.

**从一开始就看好中国股票**

Siris从一开始就看好中国股票.2006年,他在出席一次年度路透投资峰会期间宣扬中国股票是不错的投资,但也警告称这类股票常有欺诈行为.

他在峰会上表示,"这些来发行股票的人中其实很多都没有做尽职调查,也不在乎做这个."

在SEC目前指控Siris及其公司非法交易的股票中,有一部分是他在2008年推荐过的股票.他在一报纸专栏中写道,他曾参访过许多公司的设施,包括中国英霞,并称这些公司遵守了美国会计准则,并定期向SCE提交文件.

SEC曾表示,截至2010年底,Siris管理的资金规模约为1.6亿美元.

**诉状详述细节**

在向曼哈顿联邦法院提交的指控中,SEC详述了Siris如何在2007年一次路演中,与营养食品公司中国英霞国际开始产生牵连.

根据诉状内容,Siris着手帮助中国英霞打理一切事务,从起草新闻稿和SEC文件,到帮忙聘请财务总监等等.

但SEC称,他并未向其基金投资者披露上述行为.SEC指控,当中国英霞开始面临麻烦时,Siris使出内幕交易手段.

SEC称,其中一次,在中国英霞国际CEO焦英霞致信Siris承认非法行为之後,Siris抛出了公司股票.

没多久,Siris致函投资者告知公司CEO的非法集资行为,并称他仍感到"有理由相信公司能实现重组."SEC称,他是在公司垮台前後发出这封信函的.

SEC周一还提起相关诉讼,指控投资者关系公司Alliance Advisors、公司创始人以及另外四人与中国英霞的往来行为.

SEC称,Alliance及其创始人Alan Sheinwald帮助中国英霞非法集资1,070万美元.

SEC亦控告中国英霞前任财务总监Ren Hu欺骗审计师及其他罪名,同时也控告其他三人在未注册登记情况下出售证券.

Alliance、Sheinwald和Hu的律师未回应置评.其他三人与SEC达成和解并同意接受处罚,但不承认也不否认指控.(完)

--编译 艾茂林/王翔琼;审校 程琳/蔡美珍

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