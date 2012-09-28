调查：美国基金经理将股票比重降至三个月低点

路透9月27日电---周四公布的路透调查显示,美国基金经理9月将股票配置降至三个月低点,无视于美股强劲上涨,反而将债券配置调升至四个月新高.

这项针对15位美国基金经理的调查於9月14-26日进行,结果显示平均全球平衡配置中的股票比重为62.6%,为6月以来最低,8月时为64.6%.

9月以来标准普尔500指数.SPX上涨近2%,6月以来则是大涨16%.MSCI明晟全球指数.MIWD00000PUS本月亦上涨约2%.

这项资产配置调查中的投资人,和路透周三公布的全球股市调查中的策略师看法一致,称新年度加税及缩减支出的"财政悬崖"让许多投资人持审慎态度.

"我们认为标准普尔500指数近期呈现温和涨势的可能性较高,并有下跌的可能,因随着年底将届,财政悬崖的疑虑开始发酵,"Russell Investments资深投资策略师Douglas Gordon表示.

在此同时,平均债券配置比重於9月升至30.1%,8月时为27.6%.

其中有很大部分是增持欧元区债券,而在这之前欧洲央行於9月6日宣布买进二线欧元区国家债券的意图,以试图压低收益率.

"我们认为这略为减轻了下档风险,但这些风险尚未完全消除.欧洲中长期结构性问题仍受到质疑,"Gordon表示.

但近期愈发明朗的是,西班牙已经非常接近接受全面的国际纾困.9月美国基金经理配置于欧元区股票的比重小幅下滑.

整体而言,政府债券吸引了基金公司平均39.7%的模型配置,高於前月的38.6%.这些公司的全球债券投资中有10.9%配置于欧元区债券,高於前月的9.5%.

过去数月股市因预期美国联邦储备委员会(FED,美联储)将祭出第三轮买债计划而大涨,而美联储9月13日日会议也作出QE3的决议,但基金经理将美国和加拿大股票占整体股票配置比重降至65.1%,低於8月的66%,且为6月以来最低.

除了美国财政悬崖的问题外,HighMark Capital Management投资长David Goerz表示,中国、拉美及欧洲成长放缓打压市场人气.

投资人也拉高其他形式的信贷资产配置,包括信用违约互换(CDS)及机构抵押支持债券(MBS)等等,後者为美联储最新刺激计划所瞄准的购买标的.

这类信贷产品占债券投资比重达16.2%,高於前月的15.3%.(完)

--编译 张明钧;审校 隋芬

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