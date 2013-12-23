调查：美国基金经理12月将现金配比提高至近六年高位

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约12月20日 -一项路透调查显示，随着美国股市升至纪录高位，美国基金经理人12月将现金的平均配置比重提高至近六年最高水准，同时略微下调股票配置比重。
路透在美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布缩减购债前访查了12家资产管理公司，结果显示12月全球模型资产组合中的股票配比从11月的56.4%降至56.3%。
美联储上周宣布从1月起将购债规模缩减至每月750亿美元，这扶助股市大涨。
今年伊始，美国基金经理人对股票的配比为64.7%，之后由于美国股市持续上涨而逐步降低配比。指标标普500指数.SPX年内迄今涨约25%。
美联储购债计划、楼市反弹以及美国能源产量旺盛等等因素推高美国股市。
12月现金配比升至4.4%，为2008年1月来最高。
每年年底现金配比通常较高，因为投资者不是对上涨的股票进行锁定获利，就是出脱亏损的仓位以获得税收优惠。
RidgeWorth Investments的投资组合经理、管理着4亿美元资产的AlanGayle表示，今年之所以与众不同，是因为投资者普遍预计美联储将缩减购债规模，从而提升了现金的魅力。
“投资者知道会出台一项重大货币政策决定，鉴于这一点，拿回一些现金会说得通，”Gayle说。
Gayle表示，事实上固定收益资产的平均配比上升0.1个百分点至35.2%，意味着美联储政策推动着投资者决定。
美联储上周三宣布，将每月购债规模缩减100亿美元，称美国经济终于足够强劲，让其能够开始缩减刺激举措。
股票投资组合方面，日本股票配比增幅最大，上升了1.2个百分点至6%。新兴欧洲股票配比上升0.9个百分点至3.7%，创2月以来最高。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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