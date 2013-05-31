调查：美国基金经理5月增加股票配置 为四个月来首见

路透纽约5月30日 - 路透调查显示，美国基金管理公司5月增加其股票部位，为四个月来首见，协助推动全球市场大涨。指标标准普尔500指数在这波升势中屡创纪录高位。

在过去一周，这波升势暂歇，因担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能开始缩减其刺激计划，有推升市场利率之虞。

然部分投资组合经理表示，尽管标准普尔截至5月29日止的一年已跳涨了近16%，整体市场可能会持续走扬。

“我们认为市场会持续轮动，接下来对景气循环类股的青睐要甚于防御类股，”RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle表示。

Gayle表示，股市若因预期美联储未来减少买债而下跌，其跌势将只是暂时的，且是低接的机会。

美国投资者的全球投资组合中，在5月初股票的配置比重平均为59.1%，为3月以来最高。

其中增幅最大的是日本股票，因此前日本央行推出大规模买债计划。

在股票投资组合中，日股的平均配比提高至7.5%，4月时为6.2%。

该次调查是在5月15日至28日之间进行。

美国资产主管5月大致维持债券配比不变，平均配比从4月的34.6%小升至34.8%。5月为连续第五个月投资人维持或增加其债券部位。

5月美国和加拿大债券配比则从4月的66.3%降至63.3%，欧元区债券配比则从12.1%提高至13.7%。(完)

(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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