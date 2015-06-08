美国近半私募股权投资者看好油气基金--调查

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦6月8日 - 周一公布的一项调查显示，美国有近一半私募股权投资者计划未来三年向油气基金投资，以抓住油价下跌带来的好处。
据二级市场投资者Coller Capital发布的Global Private Equity Barometer，全球来看，有约三分之一的投资者也有这一计划。
“大家更多的是处于观望模式，但他们开始关注这一领域，”管理咨询公司AT Kearney英国私募股权部门UK Private Equity Practice主管Alberto Fumo表示。
据汤森路透数据，收购基金在2014年向油气行业投资310亿美元，远超过此前五年80亿美元的投资规模。
长期私募股权投资者一直将石油和天然气看做高风险资产，因为受大宗商品价格震荡影响，很难预测这个领域的回报。
但目前处于低息环境，同时资产价格也在基金的激烈竞争下攀高，因此有限责任伙伴，或者说私募股权基金投资者们似乎在更大程度上采取了风险型策略。
调查显示，自金融危机以来全球超过半数的这类投资者投资于首发基金。
由于缺乏过往的业绩，首发基金通常苦于无法获得动能。
**调整**
金融危机的到来，意味着一些私募股权基金，或普通合伙人，无法使资产在价值或经营方面得到改善，或是无法按他们的意愿迅速卖出。
部分基金经理与投资者目前正重新评估架构，例如透过增加持有时间，或者将资产转换成新基金等方式。
调查显示，约五分之四投资者在金融危机之后，参与了基金重组。
“五年或十年前，通常是因为普通合伙人(GP)表现不佳，以及无法成立一支新基金的时候，才会进行基金重组，”Coller Capital合伙人Michael Schad表示。
“如今许多有限合伙人(LP)与GP会想着，如何产生一个对相关各方都有利的流动性解决方案？”
不过调查显示，仅有52%投资者将寿命较长的基金视为有价值的选项，另一半投资者认为，私募基金并不适合这样的架构。
在投资者的私募基金投资组合中，美国的交易表现最为出色，将近半数的年度净回报超过16%。欧洲居次，不到三分之一的交易达到那样的目标。(完)
(编译 李爽/王颖/陈宗琦；审校 许娜/张荻)
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