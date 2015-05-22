美国商品和贵金属基金资金流出规模创2013年12月来最高--理柏

英国金融服务业乐观情绪连四季下降 英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
路透纽约5月21日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示
，5月20日止当周，美国基金投资者从专注大宗商品和贵金属的基金中撤
资5.97亿美元。
资金外流规模创2013年12月以来最高。股票基金流出17亿美元，此前
一周流入37亿美元。
美国不侧重国内投资的股票基金吸引到33亿美元，为连续第15周资金
流入。
“我猜测，有可能是更为强劲的经济面消息，促使投资者将资金从大
宗商品转入股票基金，”理柏的研究分析师Patrick Keon称。
应税债券基金流入46亿美元，为连续第二周资金流入；低风险的货币
市场基金吸引到156亿美元，创3月11日止当周以来最大流入规模。
美国高收益“垃圾级”债券共同基金及上市交易基金(ETF)吸引资金
流入，其中高收益ETF流入4.45亿美元，高收益共同基金流入9.06亿美元
。垃圾债券基金在应税债券基金中流入规模最大。
Keon称，今年迄今，高收益共同基金净流入51亿美元，高收益ETF净
流入约30亿美元。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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