华平投资欲以逾100亿美元的价格出售博士伦

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透纽约12月11日 - 据知情消息人士周二透露,美国华平投资集团(Warburg Pincus LLC)已委托高盛寻求出售眼保健公司博士伦(Bausch & Lomb),希望售价能超过100亿美元.
这位要求匿名的消息人士称,华平投资已经让高盛(GS.N)接洽博士伦的潜在买家,包括那些主要的医疗保健企业,但也有可能将博士伦上市.
"对博士伦有战略兴趣的企业常常与我们联系,我们也一直渴望未来能回到公开市场,"博士伦发言人Adam Grossberg说."然而,我们的重点仍放在打造全球最好的眼保健企业,因此不会进一步置评."
华平投资和高盛均拒绝置评.彭博周二曾报导,高盛被聘协助博士伦的出售事宜.
博士伦成立于1853年,生产隐形眼镜,眼科手术和眼科用药,产品销往全球逾100个国家.2007年博士伦被华平投资收购.
博士伦的主要竞争对手是强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)、诺华制药NOVN.VX和雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N).(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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