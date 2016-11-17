特朗普胜选促使美国基金经理人将资金移入小型股

路透纽约11月16日 - 特朗普上周在美国总统大选中胜选，促使美国基金经理人涌向业务侧重美国国内的小型企业股票。基金经理预期，特朗普若一如竞选承诺，放松监管并重新谈判自由贸易协定，将使这类股受惠。

美国小企业指标--罗素2000指数过去五个交易日累计已上涨近12%，是大型股指标标准普尔500指数同期涨幅4.4%的将近三倍。基金经理表示，他们预计随着特朗普政府开始实施其政策，小型股涨势将持续推进至2017年。

“目前这是期待的涨势，但还要一段时间，我们才会真的看到任何实质改变的影响渗入企业获利。”James Advantage Funds总裁Barry James称。

James正把约40%的资金配置在小型股，高于今年稍早时的10%。

纽约Federated Investors投资组合经理Martin Jarzebowski说，特朗普政府料将削减各行业的监管，从而导致更多并购活动。

Jarzebowski称，正打算增持工业和材料行业的收购目标。

纽约Jefferies的股票策略师Steven DeSanctis则称，自特朗普胜选以来的一周，小型股上市交易基金(ETF)资金流入42亿美元，为2008年5月以来最大流入规模，暗示市场已反映这个类别所受的助益。(完)