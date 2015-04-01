调查：美国基金青睐欧洲资产 降低全球股市持仓

路透班加罗尔3月31日 - 路透调查显示，美国基金经理称，3月客户的全球股票持仓应有所减少，而固定收益投资则增至今年迄今最高水平。

在全球固定收益投资组合方面，基金经理建议增加公债曝险，减少高收益率信贷的投资。虽然美国和加拿大债券持仓下降，但基金经理从日本、英国和欧元区买进了更多债券。

同样，虽然基金经理建议降低全球股票配置，但在当前欧洲股指创新高，且经济数据有所改善的背景下，他们建议增持英国和欧元区股票。

“一段时间以来，海外估值一直较有吸引力；但直到今年1月，宏观经济一直表现低迷，”RidgeWorth Investments基金经理Alan Gayle表示。

“随着欧元下滑以及量化宽松(QE)的启动，我们相信经济持续改善的前景已经增强，因此一直在扩大对国际股市的曝险。”

对欧洲央行展开量化宽松(QE)的猜测，以及本月QE的最终实施，已使欧元EUR=自1月以来下跌近12%，并推动欧洲股指，特别是德国DAX指数.DAX升至纪录高位。

同时，美国和加拿大股市今年开局低迷，涨幅不到2%。标准普尔500指数.SPX涨1.3%，而美元指数上涨逾9%。

最近几个月美国就业市场数据持续强劲，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在最新政策声明中弃用“保持耐心”字眼，表明其计划推动政策正常化。

但美联储主席叶伦发表立场温和的讲话之后，通胀和经济增长预期下调，使多数华尔街投行将美联储升息时间预期从之前估计的6月推迟至9月。

“鉴于股市估值合理、经济下行风险较低，且有支持性货币政策，我们仍加仓股票。考虑到当前的状况，我们认为美联储不大可能对股市釜底抽薪，”Gayle表示。

基金一直减持股票，不过股票仍占总投资的一半以上；3月股票投资配比为54.7%，1月为55.8%。

固定收益投资组合方面，基金经理将美国和加拿大证券配置从76.4%降至69%。

债券投资组合配比中的最大增幅来自日本证券--从2月的2.9%上升至3月的6.8%；英国债券投资配比从2月的2.3%上升至4.3%。(完)

(编译 王颖；审校 许娜/郑茵)

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