投资者对美国股票基金热情重燃--理柏

路透纽约2月2日 - 周四的理柏(Lipper)数据显示，美国股票基金最近一周资金流入规模为去年大选以来最大，显示投资者再度看好美股，尽管其涨势似有力竭的趋势。

2月1日止一周，美国股票基金吸引138亿美元流入，为去年11月特朗普胜选后那一周以来的最大单周流入规模。

理柏数据显示，股票型上市交易基金(ETF)最近一周流入153亿美元，股票型共同基金则是流出15亿美元。

“这说不上是抄底，但肯定是逢低买进，”汤森路透理柏研究服务主管Tom Roseen说。“经济表现是强劲的。”

贵金属商品基金则新增4.34亿美元，为其去年10月以来最大资金流入。

这一周当中债券投资人似乎也乐于冒险。数据显示，最近一周美国应税债券基金吸引28亿美元流入。投资高评级债券的基金创下连续第七周资金流入。(完)