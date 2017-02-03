投资者对美国股票基金热情重燃--理柏

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约2月2日 - 周四的理柏(Lipper)数据显示，美国股票基金最近一周资金流入规模为去年大选以来最大，显示投资者再度看好美股，尽管其涨势似有力竭的趋势。
2月1日止一周，美国股票基金吸引138亿美元流入，为去年11月特朗普胜选后那一周以来的最大单周流入规模。
理柏数据显示，股票型上市交易基金(ETF)最近一周流入153亿美元，股票型共同基金则是流出15亿美元。
“这说不上是抄底，但肯定是逢低买进，”汤森路透理柏研究服务主管Tom Roseen说。“经济表现是强劲的。”
贵金属商品基金则新增4.34亿美元，为其去年10月以来最大资金流入。
这一周当中债券投资人似乎也乐于冒险。数据显示，最近一周美国应税债券基金吸引28亿美元流入。投资高评级债券的基金创下连续第七周资金流入。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
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