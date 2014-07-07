散户将资金撤出美国股票基金 为2014年以来首见

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约7月3日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，7月2日止当周散户将资金撤出美国股票基金；美国股市甫于隔日续创纪录新高。
理柏指出，当周股票基金净流出17亿美元，为12月以来首见。反观上市交易基金(ETF)则净流入48亿美元。
理柏资深分析师Barry Fennell表示，许多散户可能锁住部份获利。
他说，“我认为许多散户可能预计涨势不会持续下去。”
此外，由于当周适逢季末，一些投资人可能重新调整旗下的资产组合。
美股道琼工业指数周四首次突破17,000点大关，这是今年达到的第一个千点整数位，之前消息显示美国上月雇佣加快。道指今年迄今，加上派息在内的总体回报率超过4%。同期标准普尔500指数.SPXTR总体回报率为8.54%。
标普500指数.SPX7月2日收盘较6月25日收盘上涨0.77%。
该指数周三收于纪录高位，周四由于数据显示美国就业岗位激增，暗示美国经济动力正在增强，高位又被刷新，股指收报1,985.44点。
的确，一些大型投资组合经理人认为，由于经济扩张且美联储继续维持低利率，股市今年可能继续上涨。
应税债券基金资金净流入10亿美元，为连续第二周资金净流入。高收益企业债基金的资金净流入为9,000万美元，前一周为净流入6.19亿美元。
货币市场基金当周资金净流入54亿美元，亦为连续第二周流入。(完)
(编译 龚芳/郑茵 审校 石冠兰/王兴亚)
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