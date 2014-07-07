散户将资金撤出美国股票基金 为2014年以来首见

路透纽约7月3日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，7月2日止当周散户将资金撤出美国股票基金；美国股市甫于隔日续创纪录新高。

理柏指出，当周股票基金净流出17亿美元，为12月以来首见。反观上市交易基金(ETF)则净流入48亿美元。

理柏资深分析师Barry Fennell表示，许多散户可能锁住部份获利。

他说，“我认为许多散户可能预计涨势不会持续下去。”

此外，由于当周适逢季末，一些投资人可能重新调整旗下的资产组合。

美股道琼工业指数周四首次突破17,000点大关，这是今年达到的第一个千点整数位，之前消息显示美国上月雇佣加快。道指今年迄今，加上派息在内的总体回报率超过4%。同期标准普尔500指数.SPXTR总体回报率为8.54%。

标普500指数.SPX7月2日收盘较6月25日收盘上涨0.77%。

该指数周三收于纪录高位，周四由于数据显示美国就业岗位激增，暗示美国经济动力正在增强，高位又被刷新，股指收报1,985.44点。

的确，一些大型投资组合经理人认为，由于经济扩张且美联储继续维持低利率，股市今年可能继续上涨。

应税债券基金资金净流入10亿美元，为连续第二周资金净流入。高收益企业债基金的资金净流入为9,000万美元，前一周为净流入6.19亿美元。

货币市场基金当周资金净流入54亿美元，亦为连续第二周流入。(完)

(编译 龚芳/郑茵 审校 石冠兰/王兴亚)

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