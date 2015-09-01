美国基金经理人希望中国当局减少市场干预

中国政府采取积极行动稳定股市，对股票卖出设限并引导养老金入市，但美国的基金公司担心这些举措会适得其反，称其可能扭曲股价并阻碍成长。Calvert新兴市场股票基金的投资组合负责人Gary Greenberg认为，减少干预可以创造出“一个真实的市场”，这对长期估值更为有利。他说：“虚假市场会引发不信任，由于不信任，估值就会偏