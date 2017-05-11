美国基金投资者投资海外股票基金的速度为近两年最快--ICI

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透纽约5月10日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布最近一周数据
显示，美国基金投资者向海外股票投资的速度为近两年来最快，他们押注
全球经济持续好转。
数据显示，投资者向投资海外股票的美国共同基金和上市交易基金投
入78亿美元，为连续第22周呈现资金流入，且为2015年7月以来最大单周
流入规模。当周投资者对国内股票基金赎回43亿美元。
美股经历了长达八年的牛市和去年美国大选后的涨势后，国内股票的
高价让美国投资者望而却步。
“部分因素在于美国股票价格昂贵，但在其他地方确实有一些不错的
机会，”Deltec International Group投资总监Atul Lele说，指称日本
股市是他所认为全球机会最大的市场之一。
他说，美国经济动能正在减缓，但全球数据在改善。
“几年前我们看到的美国扩张，现在开始向全球其他国家扩展，”Le
le说。
ICI称，5月3日止当周，美国债券基金流入72亿美元，继续这类基金
的一年来的强劲势头，也是连续第19周资金流入。(完)
(编译 李爽 审校 陈宗琦)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。