美国基金投资者投资海外股票基金的速度为近两年最快--ICI

路透纽约5月10日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布最近一周数据

显示，美国基金投资者向海外股票投资的速度为近两年来最快，他们押注

全球经济持续好转。

数据显示，投资者向投资海外股票的美国共同基金和上市交易基金投

入78亿美元，为连续第22周呈现资金流入，且为2015年7月以来最大单周

流入规模。当周投资者对国内股票基金赎回43亿美元。

美股经历了长达八年的牛市和去年美国大选后的涨势后，国内股票的

高价让美国投资者望而却步。

“部分因素在于美国股票价格昂贵，但在其他地方确实有一些不错的

机会，”Deltec International Group投资总监Atul Lele说，指称日本

股市是他所认为全球机会最大的市场之一。

他说，美国经济动能正在减缓，但全球数据在改善。

“几年前我们看到的美国扩张，现在开始向全球其他国家扩展，”Le

le说。

ICI称，5月3日止当周，美国债券基金流入72亿美元，继续这类基金

的一年来的强劲势头，也是连续第19周资金流入。(完)