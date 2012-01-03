美国原油期货升逾1美元 受伊朗忧虑支撑

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透新加坡1月3日电---美国原油期货周二上涨逾1美元,受伊朗和西方紧张情势升级可能引发石油供应出现重大中断的担忧支撑.
美国2月原油期货在今年首个交易日攀升1.47美元至每桶100.30美元.2011年油价收高8.2%,均价为95美元左右.
布兰特原油期货2011年收高13.3%,均价创每桶111美元的纪录高位.
伊朗周一称,在波斯湾海军演习中已成功试射两枚运程导弹,在试图避免本国石油业遭受新的严厉制裁之际,伊朗这一行动可能加剧其与西方之间的对立.
为了回应西方国家就核问题施加的压力,伊朗上周在波斯湾开始军事演习,并警告若遭制裁可能封锁霍尔木兹海峡.全球40%的原油运输需要经过这条海峡.
美国总统奥巴马周六签署一项法律,对伊朗实施更严厉金融制裁,可能会使伊朗石油出口首次受到打击,而欧盟预计将很快考虑类似举措.(完)
--编译 杜明霞/隋芬;审校 徐文焰/张荻
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