美国原油期货升逾1美元 受伊朗忧虑支撑

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益

路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。