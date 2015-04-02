美国政府称汇控需进一步努力改进合规状况

路透纽约4月1日 - 美国司法部周三称，汇丰控股(HSBA.L)在业务清理方面正取得进展，但做的还不够。此前汇控与当局已就洗钱相关指控达成了19.2亿美元的和解。

司法部的上述评论是在对Michael Cherkasky提交的报告进行审查后作出的。Cherkasky是汇控和美国当局达成所谓的暂缓起诉协议后指定的独立审查人士。

此前的和解使汇控免遭美国政府的刑事指控。联邦检察官宣称汇控成为洗钱者与墨西哥和哥伦比亚贩毒团伙“偏爱的金融机构”，同时还为缅甸、古巴、伊朗、利比亚和苏丹的客户提供交易服务，而这些国家均在美国的制裁名单中。

据纽约布鲁克林的美国律师Loretta Lynch的信件，美国政府和Cherkasky达成一致，称汇丰“展现出诚意”并“在达到迄今为止最严厉的全球性金融机构合规标准方面取得了很大进展”。

Lynch是美国总统奥巴马提名的美国司法部长人选。她还表示，Cherkasky发现一些方面的进展“过于缓慢”，特别是汇控在改进企业文化与合规技术方面。

Lynch提到资深银行家干涉合规评估之事，说明他们在这方面比较“对抗”，“缺乏基本的合作”；而合规技术系统则有“割裂和缺乏连贯性”的缺陷。

汇丰首席法务官Stuart Levey在声明中称，该行在继续履行延缓起诉协议中的义务，该行高管“正向着那个目标取得稳步进展，并赞赏督查者当前所做的工作。”

Cherkasky是前曼哈顿检察官，曾担任数家公司负责人，并曾担任纽约州公共廉政委员会(New York State Commission on

Public Integrity)主席。

Lynch向美国布鲁克林地区法院法官John Gleeson递交了她的信件，后者2013年批准了汇丰的和解案。

汇丰的延缓起诉协议为期五年，如果该行违反相关条款，检方可能会对其提起诉讼。

这种苗头今年2月就有所显现，当时瑞士检方开始调查汇丰瑞士分支涉嫌帮助上千客户避税和洗钱的指控。

Lynch在信中表示，如果汇丰不遵守延缓起诉协议，政府“随时准备采取一切可能的补救措施”。(完)

(编译 秦德兴/王颖；审校 徐文焰/孙茉莉)

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