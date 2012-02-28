欧元上涨 聚焦欧央行再融资操作

* 市场预料在明日ECB的再融资操作(LTRO)中,银行将借入5,000亿欧元

* 对ECB贷款的需求上升将可能进一步提振欧元

* ECB再融资操作的规模料将左右欧元的人气

路透纽约2月28日电---欧元兑美元周二上涨,因投资人在欧洲央行(ECB)向银行提供低成本贷款前吸纳风险资产,但ECB再融资操作的结果将是欧元能否保持升势的关键.

投资人静待周三ECB进行的长期再融资操作(LTRO),该操作将提供低成本的资金,旨在向缺乏投资资金的企业提供支持.

ECB在去年12月进行的首次再融资操作被视为令风险资产上涨,当时银行业受到鼓励向ECB借入资金及买入收益率较高的欧元区国家公债.此举扶助诸如意大利和西班牙等债务沉重的国家的公债收益率大幅下降,并缓和了对欧债危机从希腊扩散的担忧.

2012年投资者的风险偏好明显改善,标准普尔500指数大涨9%,欧元/美元扬升4%,高收益货币澳元和新西兰元兑美元分别上涨5.4%和7.6%.

"我们预计,风险资产难以在(明天标售)後再现上次那样的强劲涨势,因首次LTRO操作的结果削弱了此举的影响,"Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton指出.

"其风险在於,需求过於旺盛将带来一些疑虑,而需求过小又会预示风险资产的涨势将不会获得支撑."

她说,因此为维持目前的市场趋势,ECB此番再融资操作规模需要非常接近5,000亿欧元.

路透调查显示,欧洲银行业这次将吸纳约5,000亿欧元的ECB资金,与上次大体相同.市场会认为此举将为欧洲当局化解主权债务危机赢得更多时间.

爱尔兰将就欧洲新财政公约举行全民公投的消息令欧元的乐观情绪受到压制.

欧元兑美元升0.5%,报1.3458,日高为1.3470,接近上周五触及的三个月高位1.3486.交易员称欧元卖盘在1.3480,期权障碍位於1.3500,这些都将限制欧元涨势.欧元当前的支撑位在1.3357-66区域,在近期低点附近. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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巴克莱资本称,对204家客户就欧洲央行再融资操作进行了一次非正式调查,这些客户涵盖资产管理机构,银行,宏观对冲基金和储备管理机构.

32%的受访者称,若再融资操作结果意外良好,交易墨西哥比索、南非兰特、澳元、巴西雷亚尔、印度卢比和俄罗斯卢布等高收益货币将成为最受青睐的策略,与巴克莱的观点一致.

但超过22%的受访者相信,欧元表现将好於美元;约24%的受访者相信,利用美元融资的长期利差交易有望表现出色.这表明巴克莱资本46%的客户认为,较大规模LTRO对欧元有利,这与该银行的看法不同.

"调查发现,64%的欧元区以外银行和48%的欧元区银行预计,一旦再融资操作规模超过预期,欧元将会上涨,与我们有关欧元将走软的观点大相径庭,"巴克莱资本称.

**日圆走势震荡**

美国公布的消费者信心,制造业和房价数据令欧元在纽约时段盘初震荡.

美国经济正呈现持续复苏的迹象,推动美国公债收益率(殖利率)走高.这拉抬美元/日圆在本月上扬.

日本录得创纪录的贸易逆差,经常账盈余萎缩和日本央行意外放松货币政策也打击日圆,日圆2月份可能录得两年来的最大月度跌幅.

美元兑日圆最新跌0.1%,报80.46日圆,上日触及九个月高位.

"美元的任何一次回落,都将是调整仓位迎接日圆进一步走软的良机,"基金管理公司RWC Capital Partners绝对回报与货币主管Stuart Frost称."我们正在布局准备迎接未来三个月美元兑日圆升至85水平."

欧元兑日圆升0.4%,至108.34日圆,但远离周一触及的四个月高位.(完)

--编译 利棣儿/肖群英;审校 张涛

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