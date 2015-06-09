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国际财经 | 2015年 6月 10日 星期三 07:54 BJT

美国及其G7盟国准备必要时加强对俄罗斯制裁--财政部

路透华盛顿6月9日 - 美国财政部一位官员称，财长雅各布·卢周二对乌克兰领导人表示，美国及其七国集团(G7)盟国准备在必要时对俄罗斯加强制裁。

“美国及我们的G7盟国准备必要时对俄罗斯增加重大制裁，以因应其在乌克兰东部的侵略行为，”这位官员援引雅各布·卢的表态称。

雅各布·卢周二在华盛顿会见了乌克兰总理亚采纽克和财长Natalie Jaresko，并欢迎乌克兰努力达成债务重组协议。

“雅各布·卢指出，国际货币基金组织(IMF)计划要求所有利益相关方共同作出牺牲，以确保经济复苏，这符合各方利益，”上述官员表示。(完)

(编译 李爽 审校 许娜)

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