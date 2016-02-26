各国应动用一切工具以支持经济 避免货币竞贬--美国财长（更新版）

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路透上海2月26日 - 美国财政部长雅各布·卢周五敦促各国避免货币竞相贬值，并称动用所有可用的政策工具来应对全球需求短缺，这种做法越来越重要。

雅各布·卢出席上海20国集团(G20)财经首长会议间隙时向记者做出上述表示。

“动用一切可用的政策工具正变得益发重要，这意味着要同时施行财政手段、货币政策及结构性改革。”他说道。

“（目前存在）避免竞争性货币贬值的需要，那种做法就好比是通过购买国货的竞争方式来分享一块已经冻结或者是缩小的利益大饼，这样做不会带来任何好处。”

雅各布·卢表示，他认为中国拥有必要的政策工具来实现经济转型，但中国需要遵守改革议程并有效沟通政策，特别是在汇率政策方面，这是显而易见的。

他还指出，美国经济目前运行得“非常好”，就业创造和民间部门增长都很强劲，而且消费者需求也保持强劲。（完）