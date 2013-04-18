美国G20会前警告人民币勿跟风竞贬

图片显示人民币（上）和日元现钞。 REUTERS/Issei Kato

*雅各布·卢称欧洲促进内需是关键

* 提醒G20有关避免竞争性货币贬值的承诺

* 雅各布·卢指责中国的汇率干预

路透华盛顿4月17日 - 美国财长雅各布·卢周三向20国集团(G20)的财经官员发出警告，称当前存在各国采取“以邻为壑”货币贬值政策的风险，并特别提到了中国，同时还指出日本也在美国政府的密切监控范围内。

他在华盛顿G20会议召开前的讲话中亦强调欧洲增强需求的重要性，对德国继续施压，要求其放宽政策，并向欧元区南部经济实力较弱的成员国提供更多支持。

“所有G20国家遵守近期的承诺，不以竞争为目的设定汇率目标，这一点极其必要，”他在约翰霍普金斯大学高级国际研究学院对听众表示。

G20国家财长和央行首脑在周四周五的会议上料将确认2月时所作出的承诺，避免竞争性货币贬值。与此同时国际货币基金组织(IMF)和世界银行的春季会议也将召开。

G20在2月做出上述承诺之后，日本央行决定在未来两年向该国经济挹注1.4万亿美元，以使通胀率升至2%并刺激经济增长。

这一举措已在外汇市场上大幅压低日圆汇价，将日圆兑美元和欧元的汇价打压至数年低位。

雅各布·卢在回答提问时明确表示，美国正密切关注日本央行出现干预汇率的任何迹象。

他说，“我们确实需要鼓励需求增长，不应以汇率为目标，而且我们将密切关注情势发展。”雅各布·卢的此番表示与上周五美国财政部发表的半年货币报告中的提法一致。

雅各布·卢称，“日本的内需问题已有一段时间了，他们的政策旨在通过运用国内工具来刺激内需，我们认为这非常符合我们及其他七国集团(G7)成员国几周前在莫斯科所达成的共识。”

他对中国的批评更直接，称“我们担心，近几个月来提高汇率弹性方面的努力看上去有所减慢，中国干预市场的速度已经加快。”

他的讲话主要针对欧洲，称“在北欧实力更强的国家中，有一些国家确实有通过财政和货币政策刺激内需的更多空间。”

但他强烈指责了仅能使体质较强国家微弱增长，而实际上导致欧元区二线国家经济萎缩的措施。

“我认为这不是可以年复一年采取的政策，他们越快达到良好平衡...就将越早见到财政健康的迹象。”(完)

(编译 郑茵/兰秀娟/程琳; 审校 李爽/张荻/许娜)

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