美国将在G20会议中敦促各国家加大财政支出

路透华盛顿2月22日 - 美国财政部一高级官员周一称，美国将在本周20国集团(G20)会议中敦促各国运用财政政策以提振全球需求。

“我们将呼吁更大程度地运用包括财政空间在内的政策工具，以提振全球需求。这将能强化信心，我认为可减少震荡，”这位官员在G20会议前对媒体记者说。

G20会议将在2月26-27日于上海举行，美国财政部长雅各布·卢等G20财长和央行总裁将出席，主要讨论议题料将是全球成长迟滞、货币政策分歧以及货币贬值。

这位要求匿名的美国官员说，美国也将敦促所有G20成员避免因竞争力的理由而操纵汇率。

该官员表示，中国近期改善沟通的努力具有建设性。

这位美国财政部高官表示，中国的供应面改革“至关重要”，因为这是提升服务业的关键，并称赞了中国正在进行的削减过剩产能的努力。

美国财政部在声明中称，雅各布·卢计划在G20会议结束后即到北京进行为期两天的访问，届时他将与中国高官会晤。

这位美国财政部高官还表示，雅各布·卢将在会晤过程中敦促中国“坚持兑现”承诺，进行基于市场的经济改革。(完)