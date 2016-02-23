美国将在G20会议中敦促各国家加大财政支出

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透华盛顿2月22日 - 美国财政部一高级官员周一称，美国将在本周20国集团(G20)会议中敦促各国运用财政政策以提振全球需求。
“我们将呼吁更大程度地运用包括财政空间在内的政策工具，以提振全球需求。这将能强化信心，我认为可减少震荡，”这位官员在G20会议前对媒体记者说。
G20会议将在2月26-27日于上海举行，美国财政部长雅各布·卢等G20财长和央行总裁将出席，主要讨论议题料将是全球成长迟滞、货币政策分歧以及货币贬值。
这位要求匿名的美国官员说，美国也将敦促所有G20成员避免因竞争力的理由而操纵汇率。
该官员表示，中国近期改善沟通的努力具有建设性。
这位美国财政部高官表示，中国的供应面改革“至关重要”，因为这是提升服务业的关键，并称赞了中国正在进行的削减过剩产能的努力。
美国财政部在声明中称，雅各布·卢计划在G20会议结束后即到北京进行为期两天的访问，届时他将与中国高官会晤。
这位美国财政部高官还表示，雅各布·卢将在会晤过程中敦促中国“坚持兑现”承诺，进行基于市场的经济改革。(完)
(编译 李婷仪/许娜；审校 龚芳/戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。