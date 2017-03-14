美国财长将在G20会议上努力增进美国利益--美方官员

路透华盛顿3月13日 - 一名美国财政部高级官员周一表示，美国财长努钦(Steven Mnuchin)本周首次出席20国集团(G20)会议时将“努力增进”美国利益，包括重申避免竞争性货币贬值的承诺。

该官员向记者表示，努钦亦将敦促各国帮助加强全球经济成长。努钦将出席周五和周六在德国举行的G20财长和央行官员会议。

“20国集团可以在增进美国利益方面发挥有益作用。美国财长将努力促成这点，无论是在宏观经济政策方面，还是汇率政策等方面。”该官员表示。

这名官员称，G20再次重申并全面落实之前的承诺，即不应利用汇率来获得贸易竞争优势，这对特朗普政府非常重要。

不过，这项在以往G20公报中一直包含的明确承诺，却并未出现在巴登-巴登会议的初步声明草案中。该草案还有待进一步修改，目前只是简单表示，“我们重申之前有关汇率的承诺”。

初稿还剔除了“反对各种形式贸易保护主义”的措辞，代之以承诺“维持开放公平的国际贸易体系”。

这位官员未讨论最终公报中将采用什么措辞，但表示特朗普政府将致力于实现“公平开放的贸易”。

“我认为，这样一种贸易体系可以为我们的企业和劳动者提供在全球公平竞争的环境，我们将鼓励能够带来公平竞争环境的政策，以免让我们的企业和劳动者处于不利境地，”该官员表示。(完)