美国在G7会议上将重点关注欧日

路透华盛顿5月8日 - 美国财政部一位官员周三表示，在本周即将召开的七国集团(G7)财长和央行总裁会议上，美国将把重心放在欧洲刺激需求的方式，以及日本激进的货币政策上。

美国方面对这次会议的议程安排，与其在近期G20会议上的议题遥相呼应。美国在G20会议上侧重强调了重振欧元区经济增长的需要。

“增强欧洲需求是重振发达经济体经济增长，进而推动全球经济增长的最重要、最紧迫的任务。”这名不愿透露姓名的高层官员对记者称。

美国还将继续对日本施压。日本央行上月启动大规模购债计划，以刺激经济走出数十年停滞的状态，令全球市场颇感震撼。这项政策令日圆大贬，也加剧了竞争性货币贬值的说法。

上述官员称：“我们正密切监控(日本)近期举动给内需带来多大程度的支持，并期待(日本)政府进一步解释其雄心勃勃的结构性改革计划。”

其并称，欧洲在刺激顺差国的需求上可以做出更多，例如德国，并且应当放慢欧元区高负债国家的财政撙减速度，以免阻碍经济复苏。

这位官员还补充道，美国对欧盟会宽限法国、西班牙和荷兰实现减赤目标时间的迹象表示欢迎。

美国还将继续推促欧洲建立统一的欧元区银行业联盟，这也是财长杰克卢4月首次正式访欧时提出的一项关键议题。(完)

(编译 程琳; 审校 王冠中)

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