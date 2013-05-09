美国在G7会议上将重点关注欧日

美国财政部官员周三表示，在本周即将召开的七国集团财长和央行总裁会议上，美国将把重心放在欧洲刺激需求的方式，以及日本激进的货币政策上。日本央行上月启动大规模购债计划，该政策令日圆大贬，也加剧了竞争性货币贬值的疑虑。图为资料图片。路透