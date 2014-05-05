美收入不均程度为50年最严重--研究

路透5月2日 -美国明尼亚波利斯联邦储备银行一项调查显示，美国长期未就业人数的增加，已推升美国收入不均的程度达到50年高位，低收入家庭所承受的冲击最深。

美联储主席叶伦把贫富收入差距日益拉大的现象称为“美国最让人烦恼的趋势之一”，她并表示，长期失业的“破坏性效应”尤其让她忧心。

由于经济大衰退，美国失业劳工觅职时间为六个月或以上的占比，已增加超过一倍达到45.3%。

周五公布的政府报告中，长期失业的比例虽已从那样的高点回落，但在4月所有失业人口中，长期未就业人数仍占了超过三分之一。

明尼亚波利斯联储顾问FabrizioPerri一项关于收入不均的分析报告指出，家庭收入在全国排名倒数五分之一的家庭，是美国长期失业人口增加情况下，受到影响最深的群体。该报告周三刊登在明尼亚波利斯联储官网。

Perri说，“收入分配不均的最底层有所增加，似乎与长期失业大增的情况密切关联。”

Perri的研究也显示，税负及失业保险等政府计划已经缩窄一些收入不均的差距，但受惠较多的是中产阶级而不是穷人。

该研究显示，整体而言，所有收入阶级的可支配收入在过去15年已经下滑。但以税前收入来看，收入排名前5%的家庭和中产阶级之间的差距大幅增加，但税后收入的差距却相当稳定。

相反地，在经济大衰退之后，收入最少的20%家庭和中产阶级之间可支配收入的差距却在扩大，“而且这个差距和过去50年以来的最高水平一样高，”Perri说。“这将是未来几年值得关注的重要趋势。”(完)

(编译 李婷仪 审校 石冠兰)

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