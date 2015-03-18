美国页岩气开发的黄金期是否已经过去？

路透3月17日 - 美国页岩资源开采在过去10年的成长可谓势如破竹，但受到低油价的影响，2016年美国天然气产量可能出现10年来的首次下滑。

虽然多数分析师预计美国天然气产量会继续逐年增长，只不过增幅将会减小，但仍有一两位观点与众不同的分析师相信，石油和天然气价格低迷，将促使开采商削减支出，足以让明年的天然气产量出现减少。

有关减产讨论的出现，初步暗示低油价已经让美国页岩气发展的荣景放慢脚步。而正是由于美国大规模开发页岩气资源，给国际市场带来了天翻地覆的变化，也使美国有望在这一个10年末一举变为天然气的净出口国。

2005年美国天然气产量为每日519亿立方英尺，之后每年都有增长，到2014年已达到创纪录的744亿立方英尺/日。美国能源资料协会(EIA)预测，2015和2016年的天然气产量料分别达到784亿和800亿立方英尺/日。

分析师的预估值较为离散，表明具体产量多少仍取决于未来几个月的油价。

美国原油期货从6月每桶超过107美元的高点，一路滑降至周二的每桶43美元以下，跌幅约60%。

“一切取决于市场价格。如果未来三或四个月天然气与石油价格上涨，那么明年天然气产量将不会下滑，”能源数据供应商Genscape供应分析部门董事总经理Randall Collum表示，该公司预估明年天然气产量将减少11亿立方英尺/日。

六个月之前，根本无法想像天然气产量会出现回落。

“如果你回顾一下我们在10月油价每桶约80美元时的说法，我们当时是预估2016年天然气产量将增加20亿立方英尺/日，”Collum表示。

美银美林分析师也预估2016年天然气产量将下滑。

美银美林预估明年天然气产量将较2015年减少13亿立方英尺/日，受美国东北部Marcellus与Utica页岩油产区产量成长下滑，以因应天然气液价格大跌50%的影响。天然气液价格与油价息息相关。

美银美林与Genscape也都预估来自油井的天然气产量将出现下滑，因像南德州的Eagle Ford这类钻油业者删减支出。(完)

(编译 郑茵/陈宗琦；审校 杜明霞)

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