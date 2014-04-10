美国页岩气商机进化 将使其成为中国主要LPG供应方之一

* 中国在去年首度对美采购LPG

* 中国石化与Phillips 66的交易案显示大油企的参与

* 中国拟利用LPG生产石化产品

* 美国LPG出口量到2020年时可能增长约两倍--分析师

* 美国与中东供应国争取亚洲买家的竞争将更加激烈

路透北京4月10日 - 中国石油化工股份有限公司(0386.HK)和Phillips 66(PSX.N)之间的一项交易可能具有举足轻重的意义，显示美国有望成为中国主要的液化石油气(LPG)供应方之一。

中国是全球最大LPG消费国。LPG用于取暖及运输，但现在益发被视为生产石化产品的原料。

在中国需求大增的同时，美国页岩气开采热潮令LPG产量猛增，不但压低全球价格，而且对现有的中东供应国低位带来挑战。

美国政府基于能源安全理由限制原油出口，并且仅缓慢放开液化天然气出口，但对LPG就没有这方面的限制。

中国首度采购美国LPG是在去年，交易者为名气不大的民间企业。根据中国海关数据，每日进口数量为3,530桶。

但中国石化与美国炼油商Phillips 66在上月敲定的协议，象征重量级油企也进场了。该协议可能从2016年初开始交付美国LPG供应，交易商估算大约是每日34,000桶，以当前价格计算约价值8.50亿美元。

中石化是中国最大的乙烯生产商，该公司在研究以美国LPG来生产石化产品，因价格较便宜且传统原料石脑油供应短缺。石脑油是原油炼制过程中的一项产物。

中石化经济技术研究院副院长毛家祥称，美国页岩油气荣景，可能带动中国石化产业发展的新方向。

他还表示，中石化正在评估美国轻质油气作为石化产品原料相较于石脑油的竞争力。

能源顾问公司FACTS Global Energy估计，到2020年，美国LPG出口料较去年增加约两倍，达到每日63.5-79.5万桶左右。

交易商称，中国已经敲定每日约10万桶的美国LPG长期进口协议，主要从2015-16年展开，除中石化外，其他参与者主要为较小型的企业。到2020年，中国整体LPG进口可能达到每日50万桶，是去年水准的近四倍，并超越新加坡和印尼等其他亚洲主要进口国。

“美国LPG供应过剩...可能让美国与中东直接竞争，争取中国市场，”亚太能源谘询(Asia Pacific Energy Consulting)的Al Troner称。

卡塔尔、阿联酋和沙特阿拉伯等中东产油国的供应，合计占中国2013年每日13.2万桶液化石油气进口量的80%。

参看中国液化石油气利用情况图表，请点选(link.reuters.com/qew97v)(完)

(编译 李婷仪/王冠中; 审校 徐文焰/王兴亚)

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